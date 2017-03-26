▲印尼籍新住民陳宜璟僅花10分鐘攀上劍頂，順利晉升為高功大法師 。（圖／記者鄭志宏攝,2017.03.26）

花蓮吉安鄉北天宮今天舉辦攀登108層登劍梯法會，共有七名道士挑戰攀登，擔任「先鋒官」的劉景瑞，具有晉階最高等的「五雷大法師」資格，他雖因腳傷難以步行，仍不斷在上攀過程中，祈求蒼天暫停風雨，為接續登梯的六名道士開路。

道教不分國界！卅八歲印尼籍新住民陳宜璟，廿五歲來台後，篤信台灣道教，三年前為幫家人祈福，首次到花蓮挑戰登劍梯，順利成為「大法師」，今年更不畏風雨二度登頂成功，僅花了10分鐘的時間，晉升為中階「高功大法師」，她的孩子也為媽媽獻上花束。

另一位來自台東的原住民顏文偉，則是第一次挑戰登劍梯，總共花了將近半小時的時間才登頂，他表示，這次來的目的除了是濟公的指示外，也為家裡的親友求平安，雖然手上和腳上都是傷痕，但這一切都相當值得。登上劍梯後，顏文偉連續擲出三個聖笅，成為今年的狀元法師。

北天宮主康師傅表示，這已經是連續舉辦第12個年頭，第一次遇到風雨的狀況，讓每一位挑戰登劍梯的法師們嚐盡了苦頭，但看到他們這麼努力的往上登梯，心中相當感動。登劍梯在花蓮只有北天宮才有舉辦，與刀梯不同有著截然不同的難度，康師傅說，劍是雙面刃，在往上爬的時候，一不小心就會被割傷，且手扶的位置也只有劍身，力道不正確時，更容易受傷，相對刀梯的難度，劍梯才是真正考量是否成為法師的一項大挑戰。

另四名挑戰者，包括擔任藥劑師的張清鋒，為女兒消災祈福而晉升大法師、來自桃園的趙麗華及闕御庭母子檔、準備晉升為高功大法師的黃淑習等人。張清鋒說，平時上班雖長時間在藥局服務，但仍利用休假日到廟裡幫忙，盼能透過晉升法師濟世度眾，與人廣結善緣。

▲北天宮主康師傅解說刀梯與劍梯的不同之處。（ 圖／記者鄭志宏攝,2017.03.26）

▲攀爬劍梯手腳必須都要踩在劍身上，沒有其他地方可以避開利刃，困難度和危險性相當高 。（圖／記者鄭志宏攝,2017.03.26）