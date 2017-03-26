3月26日，2017年北京世界女子冰壺錦標賽結束了最後一場金牌決賽的爭奪，加拿大隊勝俄羅斯隊獲得最終的冠軍，隨後舉行了簡短的頒獎儀式，世界冰壺聯合會主席凱特？凱斯內斯宣布本屆世錦賽順利閉幕。

凱特？凱斯內斯感謝了賽事組委會為賽事籌辦所做的一切努力，在首都體育館為大家呈現了一場場精彩的賽事，「本屆世錦賽從每天滿座的熱情觀眾到冰上的頂級冰壺比賽，都沒有讓大家失望。」

經過九天的激烈角逐，加拿大隊最終獲得冠軍，俄羅斯隊和蘇格蘭隊分獲二三名，東道主中國隊排名第十一位。加拿大冰壺協會主席彼得·英奇、俄羅斯冰壺協會主席德米特里·斯維施切夫和皇家蘇格蘭冰壺俱樂部女子部主席簡·霍華德為獲獎隊伍頒發了金銀銅牌。凱特？凱斯內斯和北京市體育局局長孫學才向加拿大隊頒發了冠軍獎杯。

北京市體育局副局長陳傑、國家體育總局冬季運動管理中心副主任王志利、北京康比特體育科技股份有限公司常務副總經理李奇庚向前三名獲獎隊頒發了紀念品和鮮花。

孫學才代表組委會向世界冰壺聯合會、各國冰壺協會、全體參賽運動員、教練員、裁判員和工作人員、志願者等表示了感謝。孫學才說，「本屆冰壺世錦賽不僅為世界冰壺運動的普及與發展、各國體育文化的交流與傳播做出了積極貢獻，更為北京辦好2022年冬奧會積累了經驗，營造了良好氛圍。」

本屆世錦賽的主裁判戴維？彼得森現場頒發了2017年弗朗西斯？布羅迪獎，得獎者是中國隊四壘王冰玉。該獎項是為了紀念弗朗西斯·布羅迪對世界冰壺運動所做的貢獻而設立，表彰每年賽場上用實際行動最好地詮釋冰壺精神的冰壺運動員。

據悉，2018年世界女子冰壺錦標賽將移師加拿大，賽事組委會的主席、加拿大冰壺協會主席彼得？英奇感謝了本屆世錦賽的出色組織，並期待各支隊伍明年在加拿大再聚首。