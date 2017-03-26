大型槽車匝道翻覆 吊掛難封路久（1）中央社 (2017-03-26 18:30)
一輛由黃姓男子駕駛、滿載飛灰的大型槽車，26日行經台84線接台61線快速公路北上匝道時，失控擦撞護欄後翻覆。黃男自行脫困無礙，但因排除作業困難，至下午4時許仍無法通行。（翻攝畫面）中央社記者楊思瑞台南傳真 106年3月26日
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