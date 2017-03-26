台中大甲鎮瀾宮天上聖母遶境進香到嘉義新港奉天宮，26日來到雲林，睽違多年後，今年停駕主祀老大媽的西螺廣福宮，地方熱烈迎接，晚間駐駕福興宮，預計27日凌晨起駕。圖為隨行香丁腳參拜廣福宮。中央社記者葉子綱攝 106年3月26日