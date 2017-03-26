派出所長任內阻止詐騙20多件 潘更生獲警政署表揚中廣新聞網 (2017-03-26 18:10)
花蓮志學派出所所長「潘更生」任職4年多來，阻止詐騙案件20多起、成功擋下一千多萬元；三月中他成功協助1名老農保住七百萬元，獲得警界「愛國者飛彈」稱號的所長，因為表現優良，得到警政署頒獎表揚。
潘更生表示，當時他得知老農是誤以為涉案，被檢察官要求代為保管存款簿，立即帶著老農前往相關金融機構，經過調查後，雖然已經被詐騙集團領走10萬元，但仍保住了684萬元的現金。
花蓮縣警察局指出，潘更生任職志學派出所後，不僅經常辦理反詐騙宣導，也成功阻止20多起當地民眾、東華大學學生險遭詐騙案件，金額多達一千多萬元，所以警界同仁特別為他取了一個「愛國者飛彈」的外號，警政署特別藉由老農案件，委由駐區督察前往慰勉並予以表揚。
（圖片：吉安警分局提供
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