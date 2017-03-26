薩德遭抵制 樂天打理解牌挽大陸人心中央社 (2017-03-26 18:16)
（中央社台北26日電）為了挽回大陸消費者的心，南韓樂天日前在百貨商店外貼出「因為理解 所以等待」標語，希望緩解大陸消費者不滿。
南韓在同意美國在當地部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）後，南韓國防部與樂天集團就薩德部署用地達成換地協議，卻遭來中國大陸民眾支持，超過9成大陸門市被迫勒令停業。
韓聯社報導，從24日起，樂天在南韓首都首爾小公洞樂天百貨總店、蠶室分店等旗下門市，都張貼「因為理解 所以等待」的標語，希望撫平中國大陸消費者心中的不滿，不要再抵制樂天集團。
樂天集團有關人士也表示，希望南韓與中國大陸的矛盾能早日解決，重新恢復友好關係。
報導指出，樂天百貨小公洞總店銷售額中有8成是中國大陸消費者貢獻的。不管以何種形式，百貨公司認為有必要向來中國大陸的遊客傳遞樂天的想法。
報導指出，樂天集團為此聘請中國大陸籍主管擔任分店法人代表，擴大他們的權限，還計畫擴大宣傳，提升樂天的「中國友好型」企業形象。
此外，為了使供應商安心出貨，樂天還召開董事會，緊急籌措3600億韓元（約新台幣97.7億元）資金與貸款，力挺樂天瑪特超市營運。1060326
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
貝果．COGIT 貝果．起司 貝果．SPORT 貝果．歌林 貝果．B.Toys 貝果套圈圈．KOLIN 貝果．貝果穩定環．COGIT 貝果 美臀墊．貝果套圈圈．貝果餐廳．貝果 原味．明治 貝果．Gym 貝果．藍莓貝果．貝果餐廳 貝果．Sport-gym 貝果．貝果 坐墊．costco 貝果
男子天天吃快餐 腹痛昏迷住院抽出兩瓶「黑血」【北京新浪網】
保姆掌摑1歲幼兒 捏鼻強灌米糊孩子險窒息【北京新浪網】
內蒙古居民樓爆炸事故親歷者回憶：兩次爆炸后樓體坍塌【北京新浪網】
中金集團河南秦嶺金礦事故搜救結束 遇難人員全部升井【北京新浪網】
刺死辱母者前後 於歡母親公司涉借款近2千萬【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》