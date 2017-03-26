獲選第五屆香港特首的香港政務司前司長「林鄭月娥」，今天下午發表當選感言。她說，她是懷著謙卑心情，希望跟大家開始共同走一段新路。而在這條新路上，她首要的工作，是要修補社會撕裂，解開市民鬱悶與心結，團結香港社會，讓大家共同向前。林鄭月娥也承諾，未來她上任之後，將會以具體的工作及紮實政績，來答謝香港市民。



林鄭月娥也表示，不管有沒有投票支持她的人，她都一樣感謝；未來她上任之後，會儘快落實教育、稅務與居住等各項新政策，同時也要竭盡所能，堅守一國兩制，以及香港核心價值。而且新政府上，她則堅持要「用人唯才，不論派別」，並且要求行政團隊成員，都必須「議而有決，決而有行」。



林鄭月娥將在今年七月一號，宣誓就任第五任香港特首。



