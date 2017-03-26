記者葉志成／桃園報導

桃園市政府客家事務局26日於桃園市客家文化館舉辦「2017客家流行音樂節」歌唱大賽狀元組及樂齡組決賽，許多參賽者費心租借服裝並請專業梳化師打理妝髮，在展現歌喉的同時也兼顧儀容，期望能獲得評審青睞、奪得佳績。

狀元組的參賽者年齡介於40歲至60歲間，60歲以上的銀髮族則加入樂齡組，經過3月4、5日海選的考驗後，狀元組與樂齡組的入圍者今日聚集在桃園客文館一較高下。客家局長蔣絜安表示，這兩個組別的參賽者經過歲月的洗禮，擁有累積數十年的人生智慧，對社會百態的體悟也很深刻，唱起歌來情感格外豐富。

狀元組的參賽者年齡介於40歲至60歲間，60歲以上的銀髮族則加入樂齡組。

上午首先登場的是樂齡組比賽，今年最高齡的參賽者-86歲的劉源坤本身並無客家血統，今天決賽雖因太緊張而有些失常，但其老婆及在場觀眾一起打拍子、大合唱，他不放棄的精神感動所有人。另一位參賽者-76歲林玉安雖然腳部剛開過刀，但熱愛唱歌的她仍堅持上台唱到最後。還有，入選前三名的林於煥表示，這次祖孫三代都來參加比賽，女兒、外孫都得獎，今天他自己又得獎，可謂三喜臨門。

下午登場的是狀元組比賽，來自南投的溫照華，去年也曾參賽，他表示去年岳父生病，所以選唱”阿爸的手”；之後岳父去世，故今年參賽選唱”山狗呔”，希望岳父在天之靈也可以聽得很開心 。另一位參賽者-胡永泰雖行動不便，但他與幾位輪椅族好友擁有豁達的人生觀，首次參加「客家流行音樂節」即順利入圍決賽，今日登台演唱，亦展現不凡唱功。

「2017客家流行音樂節」歌唱及創作大賽皆已落幕，4月9日將舉辦合唱大賽，並在4月30日於平鎮新勢公園舉辦草地音樂會暨頒獎典禮。