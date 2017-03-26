跟團遊韓少吃招牌雪冰 女告旅行社獲賠636元NOWnews今日新聞 (2017-03-26 17:49)
台北市一名江姓女子前年參加鳳凰旅行社舉辦的韓國5日遊，原定其中一個行程是去韓劇《皮諾丘》中的Korean Dessert Cafe吃雪冰，每人吃一份，但實際上旅行社卻是讓2名團員合吃一份，江女返國後憤而提告，台北地院審理後判江女勝訴，旅行社必須返還一份雪冰錢外加2倍的違約金，合計636元。
根據《蘋果日報》報導，江女當時參加鳳凰旅行社的韓國5日遊，一人旅費約2萬4千多元，而行程之一就是到Korean Dessert Cafe咖啡廳吃招牌雪冰，原定每人吃一碗，雪冰的費用則包含在旅費內，但當天領隊卻讓2名團員共吃一份雪冰，返回台灣後要求旅行社應該返還雪冰的錢及賠償2倍的違約差價，共636元。
鳳凰旅行社表示，當時因天氣寒冷，領隊擔心團員吃不完，才會建議2名團員共吃一份雪冰，如果吃不夠可以再加點，當下沒有人提出反對意見，江女也沒有表示要再吃一碗，是返回台灣後才反映。旅行社曾多次與江女開協調會都未取得共識，最後認賠,並支付裁判費1千元。
不過，江女強調會提告的原因不在冰品，而是領隊帶他們到一家「正官庄專賣店」，同行友人卻在裡面買到其他品牌的產品，回國後向旅行社反映，對方解釋是正官庄官方授權的合法店家，但也同時有販賣其他品牌產品，讓江女無法接受。這部分因非江女本人購買產品，無實際損失，遭法官駁回。
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