航警取締桃機黃牛 臨檢監控中央社 (2017-03-26 17:39)
（中央社記者卞金峰桃園機場26日電）台大教授臉書批桃園機場黃牛拉客嚴重，航警局今天強調，取締不遺餘力也未間斷，尖峰時段在各出入口處及招呼站取締，同時擴大臨檢，監控抑制違規攬客。
台大教授張學孔在臉書po文指出桃園機場黃牛拉客嚴重，造成交通混亂，讓人無法忍受，並直言亂象成了無政府狀態。
航空警察局今天指出，針對違規攬客行為之取締，他們不遺餘力且從未間斷，除持續於每日入境班機尖峰時段在航廈各出入口處及大眾運輸工具招呼站等加派警力取締外，也將運用擴大臨檢時段，以優勢警力監控抑制違規攬客行為。
航空警察局去年取締機場違規攬客數據績效，取締違反道路交通管理處罰條例第38條1項共計8件、第81-1條共計3214件、違反公路法第77條共計172件、依據民用航空法第119-3條會同桃園機場公司驅離不法業者共計692件。
航警指出，桃園國際機場目前備有便捷之大眾運輸工具，如巴士、高鐵接駁車外及新開通之桃園機場捷運，也備有經過嚴格審查的排班計程車，呼籲入境旅客能善加利用，避免搭乘非法攬載旅客之車輛，以保障自身權益。1060326
關鍵字：
上一則：花蓮市民徒步到新港進香
下一則：花蓮市民徒步到新港進香
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Nike 滑板鞋 Stefan Janoski 流行 男鞋
- K-ONE卡旺-777攜帶式卡式爐K1-777S + 韓國最新火烤兩用烤盤
- 點睛品 Infinity 18K白金鑽石戒指-男戒
- 【幸福角落】日本大和抗菌表布3cm厚全平面竹炭純記憶床墊(
- 【Guidecraft】PowerClixR磁力片(有機組合100件套 G9433)
- 【COACH】荔枝紋全皮雙層拉鍊袋手抓-斜背包(孔雀藍/小款)
- 【mont-bell】VERSALITE女款極輕量防水透氣外套-櫻紅#11285
- 【COACH】紐約限定款 C Logo Pizza托特包(卡其棕/PIZZA)
- 【COACH】馬車 LOGO 素面防刮皮革托特包(咖)
- ViewSonic 優派 VX2363SMHL-W 23型 IPS 寬液晶顯示器
全台YouBike大當機 廖姓工程師涉植入惡意程式被起訴【中廣新聞網】
中市南屯文山掩埋場廢樹枝自燃 注水滅火持續灌救【中廣新聞網】
大甲媽祖到雲林【中央社】
買春搶劫軍人前科累累 陸軍第六軍團回應…【NOWnews今日新聞】
台南新吉工業區再創銷售熱潮 56家廠商核准申購【台灣好新聞報】