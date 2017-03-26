（中央社台北26日電）面對外界對中國大陸人工智慧（AI）發展是否可能泡沫化的質疑，中國大陸搜狗執行長王小川表示，大量湧入的資金確實會讓中國大陸的創業產生巨大泡沫，但這是值得的，有催化劑的效果。



王小川在博鰲亞洲論壇金融科技分論壇上，討論未來人工智慧技術的引入對金融業效率的提升時表示，在可見的時間裡，人工智慧仍沒有走出機器學習的階段，沒有見過的事情機器是不會做的。像是語音辨別，雖然能夠辨別的機器看起來很聰明，但只要將兩個人的聲音重疊，機器就無法進行辨識。



英國金融時報中文網引述王小川的話指出，現在的人工智慧研究，突破的仍是基於大數據演算法計算的產物，有重複性數據提供給機器時，機器就能學習。但若需要創造性的，或是數據樣本不夠多的領域，機器仍是無能為力。



對於中國大陸的人工智慧創業熱潮，相較於百度總裁張亞勤認為研發基礎仍在美國的看法，王小川比較樂觀。他認為，美國許多創業公司很多都是華人，底層基礎研究以外的力量也相當寶貴，加上中國大陸市場空間巨大，新技術的生存空間極大。



王小川也坦言，目前大陸人工智慧產業確實比較浮躁，在創業過程中，大量資金湧入也會產生巨大泡沫。不論是創業公司估值，或是提供的人才薪資待遇都遠高於美國，以後應該會有許多企業因為達不到預期而失敗。



儘管如此，王小川仍樂觀認為這樣的泡沫是值得。因為在泡沫形成的過程中，可以吸引大量人才，有催化劑作用，長遠來看還是會創造更大價值。



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