夢百合杯預選首日無冷門 古力檀嘯姜東潤順利晉級北京新浪網 (2017-03-26 17:32)
古力出戰夢百合杯預選
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日期:3月26日，第3屆Mlily夢百合杯世界圍棋公開賽預選第1日比賽在中國棋院戰罷。中國的古力、檀嘯以及韓國的白洪淅姜東潤均順利晉級。女子組中黑嘉嘉擊敗韓國的鄭娟宇，晉級第2輪。
稍後帶來詳細報導。
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