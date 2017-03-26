日期:3月26日下午3點，為了備戰4月2日客場對陣北京國安的第三輪聯賽，上海綠地申花在康橋基地與中甲球隊浙江毅騰進行了一場熱身賽。憑藉U23小將徐駿敏在今天的比賽中首開紀錄，以及毛劍卿、栗鵬、王贇、呂品的破門，還有今天比賽中表現出色的特維斯的梅開二度，最終申花7比0戰勝毅騰。（小虎）