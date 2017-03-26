圖文-申花毅騰熱身賽 毅騰申花眾將北京新浪網 (2017-03-26 17:33)
日期:3月26日下午3點，為了備戰4月2日客場對陣北京國安的第三輪聯賽，上海綠地申花在康橋基地與中甲球隊浙江毅騰進行了一場熱身賽。憑藉U23小將徐駿敏在今天的比賽中首開紀錄，以及毛劍卿、栗鵬、王贇、呂品的破門，還有今天比賽中表現出色的特維斯的梅開二度，最終申花7比0戰勝毅騰。（小虎）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【House Door】TENCEL天絲纖維表布10cm厚全平面竹炭記憶床
- 抗寒★贈暖蛋【創見Transcend】2TB SJ25A3行動硬碟(白)
- BuyJM鐵力士120x45x190CM五層鍍鉻層架附工業輪/波浪架-DIY
- 【CITIZEN 星辰】Eco-Drive 黑影忍者光動能時尚腕錶(白-AP4
- BuyJM加強型黑烤漆洞洞板五層置物架附工業輪+4組圍欄120x45
- 【HOLA】HOLA home 特斯勒時尚編織地毯100x140cm 草綠
- (兌)【Amigo】多功能按摩美美黛(YF-8880)
- 收藏家 911公升大型電子防潮櫃 HD-1500M
- 喜特麗 隱藏式超薄型排油煙機60cm (JT-1860)
- 【COACH】方便整理 PVC / 拉鍊式多功能長夾(卡其粉)
電聖戰一力遼「屍橫遍野」負Zen 將戰絕藝【北京新浪網】
顛覆者！37+11+4+2完爆騎士 三巨頭這別小瞧他【北京新浪網】
邁阿密大師賽納達爾完勝過關 錦織圭力克前Top10【北京新浪網】