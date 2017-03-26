日期:3月26日下午3點，為了備戰4月2日客場對陣北京國安的第三輪聯賽，上海綠地申花在康橋基地與中甲球隊浙江毅騰進行了一場熱身賽。憑藉U23小將徐駿敏在今天的比賽中首開紀錄，以及毛劍卿、栗鵬、王贇、呂品的破門，還有今天比賽中表現出色的特維斯的梅開二度，最終申花7比0戰勝毅騰。

目前，申花陣中除了國腳曹贇定跟隨國家隊征戰、張璐尚未完全傷愈之外，其他隊員狀態不錯。比賽第20分鐘，申花陣中U23小將徐駿敏帶球切入禁區小角度射門，為申花首開紀錄。之後，第23分鐘，特維斯助攻毛劍卿得分。第27分鐘，徐駿敏送出直塞球，特維斯突入禁區低射破門。第30分鐘，特維斯禁區線附近斷球后直接起腳抽射再下一城。半場結束前，特維斯自由球吊入禁區，在毛劍卿的干擾下，對方門將出擊失誤，栗鵬門前推射空門得分。半場結束申花5比0領先對手。

為了確保隊員們在間歇期中的狀態，比賽下半場，申花主帥波耶特陸續替換了絕大部分首發，傷愈復出的呂征以及兩名U23小將呂品和叢震都獲得登場機會。比賽第70分鐘，王贇禁區外遠射，球直竄死角破門。第78分鐘，王贇主罰前場自由球，呂品門前搶點頭槌破門。最終，申花將這場熱身賽比分定格在7比0上。（曲小尤）