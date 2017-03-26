錦鯤杯2017年中國體育舞蹈公開系列賽26日在京正式啟動，今年賽事分為5個分站賽和1場總決賽。

根據賽程，5個分站賽將依次在武漢、溫州、上海、北京、重慶舉行，年終總決賽則將第一次落戶深圳。

國家體育總局社會體育指導中心副主任劉北劍表示，作為中國體育舞蹈聯合會打造的最具權威、最具影響力、最具品牌價值的高規格系列賽事，中國體育舞蹈公開系列賽迄今已經連續舉辦了八年。「八年來，中國體育舞蹈公開賽所到之處，受到廣大體育舞蹈愛好者的歡迎，為體育舞蹈項目在全國各地的普及發展起到了極為重要的推動作用，賽事品牌影響力日益凸顯。」

據劉北劍介紹，今年賽事正式啟動了雲管理報名系統，旨在引導「互聯網+體育舞蹈」的創新之路，從而更好地服務基層體育舞蹈愛好者。「我們創立了中國體育舞蹈俱樂部聯賽賽制，目的是更好地將服務的重心下沉，這樣能夠繁榮群眾身邊的體育舞蹈賽事活動。」

劉北劍強調，推進協會改革，創新辦賽模式，將是今後中國體育舞蹈聯合會賽事運作的常態。「積極學習國際先進經驗並加以應用，為推進全民健身與全民健康的深度融合，推動中國從體育大國到體育強國的轉變發揮應有作用。」（完）