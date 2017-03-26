新華社長春3月26日電（記者姚友明、許暢）26日，2016-2017賽季全國短道速滑冠軍賽在長春落幕，吉林市代表隊選手韓雨桐在女子1000米決賽中因犯規被取消成績，無緣獎牌。佳木斯市代表隊選手王國棟、黑龍江省冰上訓練中心選手徐愛麗分獲男、女1000米冠軍。

在前兩日比賽中，韓雨桐相繼獲得女子500、1500米項目的冠軍，在本場1000米決賽中，可謂「士氣正盛、虎視眈眈」，意欲包攬女子個人項目所有金牌。

在決賽中，面對黑龍江省冰上訓練中心三名選手的「圍剿」，「孤軍奮戰」的韓雨桐在比賽中段突然發力，突破了黑龍江省冰上訓練中心選手的「包圍圈」並率先衝過終點，但因被判罰直道碰撞犯規取消比賽成績。最終，黑龍江省冰上訓練中心選手徐愛麗以1分32秒828的成績奪冠，青島市選手賈惠凌和黑龍江省冰上訓練中心選手張雨婷分別以1分33秒117和1分34秒237的成績分列第二、第三位。

在男子1000米項目中，佳木斯市代表隊選手王國棟在比賽中保持著絕對領先優勢，並在比賽中段完成對其他選手的「套圈」，以1分32秒917的成績奪冠。哈爾濱市冬季運動項目訓練中心選手張宏超和黑龍江省冰上訓練中心選手徐富以1分38秒945和1分39秒469的成績分列第二、第三位。（完）