短道冠軍賽落幕 王國棟徐愛麗獲男女1000米冠軍北京新浪網 (2017-03-26 17:42)
王國棟（左）在比賽中。
新華社長春3月26日電（記者姚友明、許暢）26日，2016-2017賽季全國短道速滑冠軍賽在長春落幕，吉林市代表隊選手韓雨桐在女子1000米決賽中因犯規被取消成績，無緣獎牌。佳木斯市代表隊選手王國棟、黑龍江省冰上訓練中心選手徐愛麗分獲男、女1000米冠軍。
在前兩日比賽中，韓雨桐相繼獲得女子500、1500米項目的冠軍，在本場1000米決賽中，可謂「士氣正盛、虎視眈眈」，意欲包攬女子個人項目所有金牌。
在決賽中，面對黑龍江省冰上訓練中心三名選手的「圍剿」，「孤軍奮戰」的韓雨桐在比賽中段突然發力，突破了黑龍江省冰上訓練中心選手的「包圍圈」並率先衝過終點，但因被判罰直道碰撞犯規取消比賽成績。最終，黑龍江省冰上訓練中心選手徐愛麗以1分32秒828的成績奪冠，青島市選手賈惠凌和黑龍江省冰上訓練中心選手張雨婷分別以1分33秒117和1分34秒237的成績分列第二、第三位。
在男子1000米項目中，佳木斯市代表隊選手王國棟在比賽中保持著絕對領先優勢，並在比賽中段完成對其他選手的「套圈」，以1分32秒917的成績奪冠。哈爾濱市冬季運動項目訓練中心選手張宏超和黑龍江省冰上訓練中心選手徐富以1分38秒945和1分39秒469的成績分列第二、第三位。（完）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【ADIDAS 男 愛迪達】10K 休閒鞋(黑 白 AW3854)
- 【SUMMER寶石】天然緬甸A貨翡翠項鍊(實物實拍-M6-146)
- 【satana】小拉鍊後背包(黑色)
- 抗寒★贈暖蛋【BUFFALO】2.5吋USB 3.0 2TB行動硬碟(HD-PCF2.
- POLICE 義大利警察都會款個性型男眼鏡-金屬框(棕色) POS887
- BALLY 牛皮壓紋托特包(黑色)
- 抗寒★贈暖蛋【BUFFALO】2.5吋 軍規防震2TB行動硬碟(HD-PZF2
- 【COACH】方便整理 PVC / 拉鍊式多功能長夾(卡其粉)
- POLICE 義大利警察都會款個性型男眼鏡-膠框(琥珀) POS1895-
- 【PLIT普利特】HP CB540A-43A環保碳粉匣 四色一組
電聖戰一力遼「屍橫遍野」負Zen 將戰絕藝【北京新浪網】
顛覆者！37+11+4+2完爆騎士 三巨頭這別小瞧他【北京新浪網】
邁阿密大師賽納達爾完勝過關 錦織圭力克前Top10【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》