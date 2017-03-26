詳解伊朗留洋豪華鋒線 國足欲取3分必鎖死這五人北京新浪網 (2017-03-26 17:48)
日期:3月28日晚20時，國足將做客德黑蘭阿扎迪體育場挑戰「波斯鐵騎」伊朗隊。與國足賽前，伊朗國家隊在本屆12強賽中4勝2平保持不敗，在主場更是2戰2勝，新浪體育為您盤點伊朗隊五大留洋進攻好手，國足欲在德黑蘭全身而退，至少需防住這五人。
阿茲蒙（20號）
22歲，身高186CM，司職中鋒，目前效力於俄超羅斯托夫俱樂部，本賽季俄超出場17次攻入2球，歐冠聯賽主場攻入拜仁1球，客場攻入馬競1球，被稱為海灣伊布，身價高達1300萬歐元，但在瀋陽與國足的比賽中出場90分鐘並無建樹。
古錢內賈德（16號）
29歲，身高180CM，司職前鋒，目前效力於荷甲海倫芬隊，本賽季荷甲聯賽出場27次，攻入15球，代表伊朗國家隊出場32次打入17球，在2014年巴西世界杯時面對波黑攻入一球，擁有荷蘭與伊朗雙重國籍，曾在荷蘭U16-U19效力。
安薩里法德（10號）
26歲，身高186CM，司職前鋒，目前效力於希臘奧林匹亞科斯俱樂部，本賽季希臘超級聯賽出場19次，打入6球助攻3次，歐聯杯賽場也攻入2球，在客場挑戰中國，烏茲別克，主場面對韓國時皆未出場，但在近3場伊朗隊比賽比賽中成為球隊主力。
賈漢巴赫什（18號）
年僅23歲，身高180CM，目前效力於荷甲阿爾克馬爾俱樂部，本賽季荷甲聯賽出場23次，打入6球並送出7次助攻，擅長前場拿球做球，在十二強賽首戰主場面對卡達時打入1球。
埃薩拖拉希（6號）
年僅20歲，身高190CM，目前伊朗隊的中場核心，已進行的6場12強賽中，僅客場挑戰敘利亞時在第78分鐘被換下，其餘皆打滿全場，效力於俄超安郅俱樂部，自羅斯托夫轉會而來，在歐冠資格賽面對安德萊赫特時攻入1球，擅長中場梳理串聯。
（安然是正太）
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