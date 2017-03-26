日期:3月26日消息，2017年世界女子冰壺錦標賽在北京首都體育館進入到最後一天。冠亞軍決賽中，加拿大以8比3戰勝了俄羅斯隊，繼2008年後，時隔九年再次奪冠，這也是加拿大歷史上第16次登頂。俄羅斯獲得亞軍，蘇格蘭力挫瑞典奪得季軍。此外，加拿大、俄羅斯、瑞士、瑞典、蘇格蘭、日本和美國拿到了平昌冬奧會門票。

加拿大是冰壺強國，世錦賽歷史上，加拿大女隊一共拿到過15金8銀9銅的成績，總獎牌32枚排名榜首。不過最近幾屆，加拿大雖然頻繁登上領獎台，但已經有八年無緣冠軍，上一次奪冠還是2008年瓊斯的隊伍。

北京世錦賽，加拿大隊派出了霍曼的隊伍，這支隊伍曾獲2013年世錦賽銅牌和2014年世錦賽銀牌。排位賽，加拿大隊豪取11連勝，佩寄賽擊敗了俄羅斯，由於俄羅斯在半決賽又戰勝了瑞典，因此加拿大將與俄羅斯爭奪冠軍。

本場比賽，加拿大使用黃色冰壺，俄羅斯隊使用紅色冰壺。首局比賽，加拿大雖然握有後手優勢，但沒有得分，直到第二局，她們才依靠後手得到兩分。第三局，加拿大隊打得非常強勢，霍曼投擲精準，逼迫希多洛娃出現失誤，加拿大隊偷到一分，以3比0搶佔先機。

第四局比賽，加拿大隊依舊先手擲壺，她們防守密不透風，俄羅斯隊沒有得分。第五局，加拿大隊控分成功，只讓對手得到一分，上半場結束時加拿大隊以3比1領跑。

短暫休整后，開始下半場爭奪。第六局，加拿大隊後手擲壺，她們採取了邊區佔位戰術，四位選手擊打精準，配合默契，成功拿到了三分，以6比1擴大戰果。雖然第七局俄羅斯隊拿到兩分，但第八局加拿大拿到兩分還以顏色，徹底粉碎了對手追分夢想，加拿大以8比3提前兩局獲勝，奪得冠軍，這是她們繼2008年後，時隔九年再次奪冠，也是歷史上第16次登頂。

在之前結束的季軍爭奪戰中，蘇格蘭隊在第九局和第十局連續偷到一分，以6比4力挫瑞典隊，奪得季軍，瑞典隊第四名。

值此，2017年北京女子冰壺世錦賽圓滿落幕，具體名次從高到低依次為：加拿大、俄羅斯、蘇格蘭、瑞典、美國、韓國、捷克、瑞士、德國、義大利、中國和丹麥隊。經過2016年和2017年兩屆世錦賽積分相加，加拿大、俄羅斯、蘇格蘭、瑞典、美國、瑞士和日本隊提前獲得平昌冬奧會參賽資格，中國隊將參加12月的落選賽來爭奪最後兩張門票。（Timy）