花蓮市民徒步到新港進香中央社 (2017-03-26 17:50)
花蓮市民族里里長張東耀（前左3）一行人推著神明車，從花蓮徒步到新港奉天宮進香，路途中一度被警察攔查，自嘲以為超速，26日終於如願抵達，受到熱烈歡迎。（新港奉天宮提供）中央社記者葉子綱傳真 106年3月26日
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