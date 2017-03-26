花蓮市民族里里長張東耀（前左3）一行人推著神明車，從花蓮徒步到新港奉天宮進香，路途中一度被警察攔查，自嘲以為超速，26日終於如願抵達，受到熱烈歡迎。（新港奉天宮提供）中央社記者葉子綱傳真 106年3月26日