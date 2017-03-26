實習老師變狼師 偷拍女老師如浴中央社 (2017-03-26 17:22)
（中央社記者盧太城台東縣26日電）台東補救教學計畫吳姓實習老師，利用IPHONE手機，竊錄黃姓女老師沐浴，事後以15萬元和解，法院判處拘役40天。
判決書表示，吳姓實習老師於民國105年7月24日19時30分許，在台東某國中宿舍2樓內，見黃姓女老師於寢室內浴室沐浴，於是竊錄黃老師身體隱私部位。
女老師發現後尖叫，並且報警處理。吳姓實習老師，自覺行為錯誤，主動向警方投案，並且願意賠償女老師新台幣15萬元。
法院依妨害秘密罪判處拘役40天，得役科罰金，緩刑2年。台東縣政府教育處表示，吳姓老師為實習老師，和教育處沒有約僱關係，教育處不太了解。1060326
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