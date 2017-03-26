▲公共建築景觀類獲獎作品「屏東青年P基地 IO STUDIO」不僅僅是將貨櫃重新詮釋，專注於青年創業的基地興建與營運。（圖／記者陳宗傑攝2017.3.26）

2017年建築園冶獎屏東縣政府共有5案獲公共建築景觀類，3案獲社區景觀營造類，每件作品都將成為本縣建設之典範，也期許未來透過公私部門的努力，展現屏東空間美學之能見度，共同推動「人本綠建築‧環境永共生」優質空間美學之目標。

縣長潘孟安表示，縣府力拼基礎建設，以期提供民眾優質的生活空間，也積極營造區域亮點，帶動屏東的觀光發展，亦提升屏東在全國的能見度，此次參賽作品高度榮獲園冶獎評審肯定，更是屏東的榮耀。

屏東縣近年來在縣府團隊努力下，積極關注綠能產業環境、社區景觀空間及青年發展等議題，恰與建築園冶獎之主軸「人本綠建築‧環境永共生」相呼應，尤其在本年度獲獎作品中可看出公共建築景觀類，不僅專注於青年創業的基地興建與營運，還有通學步道營造學童與行人的安全，以及兼顧生態的友善休憩空間，而在社區景觀營造類可看見原民部落生活空間景觀到社區產業中心特色形塑以及沿山公路一帶社區亮點的嶄露，在在顯示出縣府團隊在城鄉區域間的整體發展的重視與力行。

▲社區景觀營造類可看見原民部落生活空間景觀到社區產業中心特色形塑以及沿山公路一帶社區亮點的嶄露。（圖／記者陳宗傑攝2017.3.26）

獲獎作品「屏東青年P基地 IO STUDIO」不僅僅是將貨櫃重新詮釋，利用貨櫃本身便利性、可攜性、可重組性等特質，在百變外型的排列組合下，結合鋼構，建構出可長駐的貨櫃建築，其不單只是青年創業基地的起頭，更是懷抱夢想青年的孵夢場域，讓縣府成為剛起步創業青年的後盾，培育屏東青年實力。

社區景觀營造類作品方面，重視不同區域間的獨特性，強調當地特色文化創意的嶄現，獲農村再生經費補助的「馬兒部落傳統競技場」以勇士的臉譜作為發想，型塑各式運動空間；「文化再現青葉部落景觀環境改善計畫」以原住民故事中的「巴冷公主」為題，呈現於景觀營造中，藉由社區工班與文化傳承，衍生許多無形資產，結合部落生活空間與產業，營造多元且寶貴之傳統文化，增加許多原民部落亮點，同時結合周邊空間，形成遊憩與文化兼具的場域。