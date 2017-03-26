2017年3月26日早上9：00，2017查濟油菜花馬拉松在安徽涇縣鳴槍開跑，賽事由安徽省體育局、宣城市人民政府、北京華奧星空科技發展有限公司、騰提度體育主辦，涇縣人民政府、騰提度體育、安徽皖南印象文化旅遊股份有限公司、樂馳文化旅遊投資有限公司承辦。本屆賽事吸引了近萬名中外跑者參與，全世界各地的馬拉松愛好者盡享比賽途中美好風光，感受最具浪漫氣息的花馬賽道。

賽事設置半程馬拉松（21.0975公里）、健步走（3公里）兩個項目，以「帶不走的美麗，跑過花海雲崖」為主題，賽道從「十里查村九里煙，三溪環繞萬戶間」的查濟出發，終點至「桃花潭水深千尺，不及汪倫送我情」的桃花潭，賽道平均海拔高度80米，14km處海拔最高點130m，全程柏油路，跑過整個賽道即完成一次經典的文化之旅，朝聖之旅。

本次查濟油菜花馬拉松，不僅吸引了許多跑友的關注，更是得到了多位明星大咖的認可。

花馬推廣大使的前中國女排「黃金一代」、「花仙女」薛明、90后撐桿跳新星、「花仙生」姚捷、著名演員、歌手金亮、CCTV5主持人、中國第一位體育節目女主持寧辛等多位跨界明星集體亮相助陣花馬。

值得一提的是，許多特色跑團不約而同的都聚焦到了花馬，他們身著各式跑服猶如七彩虹般閃耀著花馬賽道。花馬舉辦地涇縣有著悠久的紅色文化傳統，這裏曾是新四軍的軍部所在地，在今年的跑團中，有由涇縣消防官兵組成的現役部隊跑團和由組成的志願者組成的新四軍跑團，通過跑馬為建軍90周年以及新四軍建軍80周年獻禮。此外，還有承載著涇縣當地以宣紙宣筆為代表的中國傳統文化技藝的大國工匠跑團，也馳騁在花海賽道之中。

在首屆花馬的基礎上，第二屆花馬再度升級賽事視覺美感、浪漫調性、文學品味，致力於為各位跑友帶來春天的極致體驗。科技方面，本次賽事會為每位參賽者提供跑步照片服務，滿足大家賽后第一時間的分享慾望。安全保障方面，花馬邀請37位來自北京三甲醫院的專業醫生組成的北京醫師跑團，他們將作為「醫兔」以不同的配速穿插在花馬跑者中間，為大家提供安全保障服務。賽事福利方面，花馬跑者完賽后可獲得獨特的旅遊通關文牒一封，跑者及家屬可憑此優惠遊覽涇縣十二大景區。經過這一路的詩歌美景，大家跑到終點后，組委會特為選手準備了宣紙為底，捲軸為形的完賽證書，現場有十余名涇縣知名書畫家到場為大家親手題寫完賽信息。

在中國馬拉松井噴的年代，花馬恪守自己的原則，以精準的特色馬拉松定位，為每一位跑者提供最優質的賽事服務，讓大家在跑過花海雲崖，體驗帶不走的美麗，帶走最美好的回憶。