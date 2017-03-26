（中央社記者張謙香港26日電）香港前政務司司長林鄭月娥今天當選第5屆行政長官（特首），她承諾今後首要工作將會是修補社會撕裂和鬱結。



林鄭月娥當選後，在丈夫、兒子和競選團隊成員的陪同下會晤記者。她首先發表當選感言說，今天的香港存在頗嚴重的撕裂和積累了很多鬱結，她的首要工作是修補這些撕裂和鬱結，團結大家向前。



她承諾，會很快約見立法會各黨派議員，並希望建立恆常的溝通機制，為行政、立法關係打好基礎。



林鄭月娥又說，即將組織的管治團隊將會廣納賢能，不論派別，都會誠意邀他們加入。



她表示，多元包容、新聞和言論自由、尊重人權等是香港的核心價值，作為特首，她會竭盡所能去維護「一國兩制」，堅守香港的核心價值。



她同時提到希望發揮年輕人的力量。



在答問中，林鄭月娥說，她當選後的一個挑戰是組織管治班底，她會邀請有心有力、不論派別的人加入，同時會努力與泛民主派磋商。



她說，她會用人唯才，如果北京中央對她起用的人有保留，她會極力爭取。



她也坦言，泛民是否願意加入她的團隊，是令她頭痛的問題。



對於成為香港主權轉移以來首位女特首，她說，對此感到榮幸，今後會鼓勵更多女性參政。



另外，落敗的前財政司司長曾俊華恭賀林鄭月娥當選。



他呼籲大家不用氣餒，要為和解努力，又認為他的競選口號「團結、信任和希望」，是當前香港最需要的，相信林鄭月娥的看法一致。



他讚揚林鄭月娥勤力和能幹，請求外界給林鄭月娥機會，協助她履行特首職務。1060326