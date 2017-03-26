梁振英祝賀林鄭月娥當選港特首中央社 (2017-03-26 16:58)
（中央社記者張謙香港26日電）香港行政長官（特首）梁振英今天發表聲明，祝賀前政務司司長林鄭月娥當選下屆特首。
梁振英說，他將於今天稍後向北京中央人民政府提交選舉結果報告，並會聯同本屆政府與林鄭月娥做好交接，全力支援新一屆政府的籌組工作。1060326
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