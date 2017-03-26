（中央社記者陳家倫博鰲26日電）大陸5月將與東協國家討論南海行為準則架構，大陸學者吳士存今天說，台灣無法參與國際多邊協商，但可以參加到中國代表團，或是透過兩岸兩會管道表達關切，再由大陸幫忙轉達。



博鰲亞洲論壇2017年年會今天繼續議程，大陸的中國南海研究院院長吳士存出席「21世紀海上絲綢之路建設與泛南海地區共同發展：新形勢下的機遇與合作」分論壇，他在會後受訪時，向中央社作上述表示。



中國大陸訂於5月與東南亞國家協會（ASEAN）會員國舉行會議，討論南海行為準則（COC）架構擬訂事宜。外交部17日表示，若中華民國無法參與協商與對話，南海行為準則協商結果對台灣將不具拘束力。



吳士存今天表示，「台灣做為中國的一部分，參加到中國代表團是可以」。現有的機制都是主權國家做為參與方，從這個意義上講，台灣還不行，無論是過去的南海共同行為準則宣言（或譯南海各方行為宣言，DOC）或現在的南海行為準則都不行。



他指出，兩岸可以「共同協商」南海議題，大陸以某種方式把台灣的考量、關切吸納進去，在未來的多邊機制磋商中，就能考慮到台灣關切和利益。



吳士存表示，自己曾多次提議把南海議題納入兩岸兩會（海峽交流基金會、大陸海峽兩岸關係協會）交流機制，很遺憾兩岸交流機制現在中斷了。如果這種機制能再度恢復，大陸將可以考慮到台灣對南海的關切。1060326