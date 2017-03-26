大家好！ 今天是周日，大家周末愉快！騎士主場不敵奇才，東部第一的位子已經不穩！足球方面世預賽C羅兩球葡萄牙3-0勝，荷蘭0-2跌小組第4……不會歐洲杯后又無緣世界杯吧！好啦~來看看今天的吐槽吧！

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哈特大方祝賀波多爾斯基

@英國足球那點事：「射門真TM棒！It was a fucking brilliant shot ！」——被打進世界波后，哈特向進球者波多爾斯基送上祝賀。

@H800A322：「買三送一，買五送二。大訂單請聯繫客服，滿意的話記得五星好評哦親」

@可兒炸了：「喬哈特煩惱」

@VivaLaVida_：「轉發破萬還送紅牌加點噢」

@洲哥進球啦：「哈特：只要有遠射機會，你儘管射，撲出一個算我輸。」

@英國足球那點事：「專業承接各種球星告別賽、一戰成名賽、天下足球素材取景賽，量大從優，品質保證，老顧客送主動擊拳慶祝一次」

@build一下：「布馮：我的能接不？」

@博plus：「哈特：這球漂亮，不過大哥不是吹，比這漂亮的進球我見的多了，你聽過瑞典的伊布，還有利村的庫蒂尼奧沒有」

@justanfield：「這球應該能進哈特被進的球top10」

@孫思辰：繼「世林點讚」后出現「哈特擊拳」

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世預賽-荷蘭0-2跌小組第4

荷蘭0-2不敵保加利亞，5戰2勝1平2負暫列小組第四。橙衣軍團出線前景並不樂觀，此前他們已缺席了2016年歐洲杯。羅本和斯內德的最後一屆世界杯危了？

@啦啦啦啦拉馬西亞：「荷蘭：中國你去吧，像02年一樣」

@七公里的小和尚：「出線形勢堪比中國隊」

@chunmetal_：「中國之前都是派河南省隊出戰世界杯，02年親自上陣但效果不好，之後繼續派河南上陣，18年看來又要親自上了」

@晚島塵粒：「和中國結為戰略合作夥伴關係」

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從1934年開始義大利在世預賽主場還沒輸過

@搜達足球：共計51場比賽，獲勝44場，打入131球，丟掉24球，零封32場

@一位不願意透露姓名的郝先生：「而我們贏一場都跟過年一樣」

@懂不懂球都不用懂球帝：「97年大雪中淘汰俄羅斯，老馬爾蒂尼賽后表示和牙買加同一天出線是恥辱」

@聖西羅夢境：「也是堪稱預選賽之王了」

@篤尤尤：「都怪我文窩裡橫的基因，玷污了整個國家隊」

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孫興慜：即使我出戰也不會改變0-1輸球

孫興慜因為累積兩張黃牌錯過了與中國隊的比賽，談到0-1輸給中國隊的比賽，孫興慜直言：「即使我沒有停賽能夠出戰，與中國隊的比賽，結果也不會有多少改變。」

@FcImpreza：「球商智商情商三高」

@LYX0608：「打中國第一場他可一點都不謙虛」

@折木虛LFC：「既肯定了國足表現，又安慰了隊友情緒，同時還能緩解自己的壓力。這個回答蠻厲害的」

@老禹：「我覺得只有一個意思那就是施蒂利克下課」

@教練我還能踢球：「亞洲一哥光芒萬丈」

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托蒂職業生涯的兩大遺憾

托蒂：「沒有與羅納爾多一起踢球，巴西的那位。另外就是沒有與羅馬一起贏得歐冠冠軍。」40歲的托蒂稱他已經做好夏天合同到期后的下一步準備，不過現在不能說，怕自己反悔，ESPN稱羅馬主席帕洛塔提供了一份6年的總監合同給托蒂。via爆棚倉鼠

@其實我是大反派：「德羅西兩大遺憾：俱樂部跟托蒂做隊友，國家隊跟布馮做隊友」

@龍雨舟玩狠了也會累：「德羅西：最大的遺憾就是比托蒂先退役，沒能當上羅馬隊長」

@國足不進世界杯不改昵稱：「資本主義三大苦：英國王儲、羅馬隊副、布馮替補」

@SK561G：「因扎吉：職業生涯兩大遺憾：沒拿過聯盟杯、沒拿過歐洲杯」

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騎士又一黑洞？4場被爆126分

奇才的沃爾砍下37分；黃蜂的肯巴-沃克得到28分；掘金的哈里斯得到21分；湖人的德安吉洛-拉塞爾爆砍40分。防守一直都不是騎士控衛凱里-歐文的強項。

@風中妳的囬眸：「LBJ：歐文你來，今天輪到你背鍋」

@倦與群芳同列：「沒事，到季後賽歐文的防守就變好了，參考去年總決」

@Mr-J的微博：「要不火箭吃虧一點，拿貝弗利單換歐文吧，貝弗利防守好，適合五皇，又不需要球權。火箭反正現在也不需要防守的，虧就虧點，換了」

@庫布里克的小醜：「冥冥之中自有珊意」

@安維丶：「歐文：有話直說」

@11號鋒衛搖擺人：「後衛提款機」

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罕見的「眼鏡詹」比賽照

戴著打了一段時間之後就不戴了

@夏小嘎嘎嘎嘎：「隊友看不到眼神交流」

@執著的男孩_Z：「在桑得斯哪裡借的吧」

@修身養性悶聲發財：「刀鋒戰士即視感」

@愛豬丟的汪：「震驚！！！籃球巨星居然是網癮少年，打遊戲后忘記摘護目鏡就直接上場比賽」

@一頁加州：「詹姆斯沃西」

@大家怎麼叫隨意吧：「明明算是是近戰武器就別帶著瞄準鏡了」

@白昊鵬_：「溫…溫斯頓？」

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馬刺擊敗尼克斯 連續3個賽季把29個隊至少贏了一次

這是NBA36年來第一支能做到這點的球隊。十幾年了，就沒見馬刺重建過

@籃球圖集：「也有球隊連續29個隊輸了一遍」

@XJL：「我只想說，上一支橫掃馬刺的球隊是火箭……」

@吾畫梨芝：「養老院還重建什麼？」

@朱兆cheng與野獸：「自從二十年前當了一次擺爛屆的鼻祖，就一直屌了20年」

@ECCO：「其實能贏30隊，隊內訓練馬刺替補VS馬刺主力，結果替補贏了 」

@我來看看微博名到底能有多長：「男人永遠過不了自己這關」

@我很可能是個智障：「NBA掃地僧」

@就知道你沒有備註我不知道我是誰：「波波：能輪休的我都輪休了，我也很絕望啊，我能怎麼辦啊」

@不二丶謙謙：「感覺把29個老婆都睡了一遍是的」

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猜圖環節~昨天的答案是比爾-蘭比爾，來猜猜今天的~