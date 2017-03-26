黃金聯賽南京站-劉振環8+10 雞年大吉奪得冠軍北京新浪網 (2017-03-26 17:13)
日期:3月26日，新浪3X3黃金聯賽南京站決賽，老圓頭隊11-15不敵雞年大吉隊，雞年大吉隊獲得南京站冠軍，同時晉級全國總決賽。
老圓頭隊方恩召1分3籃板，賈坤2分4籃板，陸宜桑2分3籃板，唐楠6分。雞年大吉隊何昊天4分2籃板，劉振環8分10籃板，陳禹歡3分。
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