日期:3月26日，新浪3X3黃金聯賽南京站決賽，老圓頭隊11-15不敵雞年大吉隊，雞年大吉隊獲得南京站冠軍，同時晉級全國總決賽。

老圓頭隊方恩召1分3籃板，賈坤2分4籃板，陸宜桑2分3籃板，唐楠6分。雞年大吉隊何昊天4分2籃板，劉振環8分10籃板，陳禹歡3分。