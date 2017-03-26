陸學者吳士存談台灣參與南海協商中央社 (2017-03-26 17:10)
大陸5月將與東協國家討論南海行為準則架構，大陸學者吳士存26日表示，台灣無法參與國際多邊協商，但可透過兩岸兩會管道表達關切，再由大陸幫忙轉達。中央社記者陳家倫博鰲攝 106年3月26日
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