曾俊華落敗 呼籲大家給林鄭月娥機會中央社 (2017-03-26 17:10)
香港前財政司司長曾俊華在行政長官（特首）選舉中落敗，他恭賀林鄭月娥當選，並呼籲各界給她機會。中央社記者張謙香港攝 106年3月26日
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