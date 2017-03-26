香港特首選舉 髒話選票受關注中央社 (2017-03-26 16:50)
（中央社香港26日電）香港行政長官（特首）選舉今天舉行，開票過程中發現，其中一張無效票上因寫了「屌」字，引起全場譁然。
香港行政長官（特首）選舉結果下午1時餘正式出爐。根據香港選舉委員會官網，有投票權選委1194名，共1186名選舉委員投票，有效票數1163張，問題票（無效或棄權等）23張。被視為北京屬意人選的前政務司長林鄭月娥以777票當選，得票率約65.51%。
此次選舉的無效票中，其中一張上面寫著「屌」字，這個字在廣東話中指男子性器官，也用於表達對一件事的不滿。這張票被裁定為無效票，並引起全場譁然。
香港明報即時新聞報導，針對這次香港特首選舉，梁國雄、劉小麗、邵家臻、羅冠聰、陳志全、朱凱迪、張超雄等7位泛民主派香港立法會議員先前已表明會投廢票，以反對未落實「普選」的「小圈子選舉」。
香港社會民主連線今天則在香港獅子山山壁上掛上「占中」運動期間的「我要真普選」布條。
社會民主連線副主席黃浩銘表示，「3年前要求的是一個真正普選，是我們一班仍記得雨傘運動的人，希望記得這事情」，並表示這次香港特首選舉是「小圈子選舉」，應像以往一樣「用白票（廢票）抗議小圈子選舉」。
香港特首由1200人組成的選舉委員會選舉，首先必須先有至少其中150人提名才能成為候選人，必須超過600票才能當選。
2014年9月底香港發生「占領中環」運動，主要訴求是「真普選」，即行政長官和立法會議席全部都由民眾直選產生，但北京方面並不同意。1060326
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