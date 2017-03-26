3月26日，由中國橋牌協會、武夷山市人民政府主辦的第五屆武夷山「公泰銘茶杯」全國橋牌賽在福建省武夷山市落下帷幕，經過3天半的激烈比拼，江蘇棋院隊奪得冠軍，武夷山瀚辰藍隊和深圳華北工控隊分獲二、三名。

已經形成品牌的武夷山全國橋牌公開賽已成功舉辦了4屆，今年是第五屆，吸引了來自全國各地的80支隊伍參加。賽事在風景優美的武夷山度假區舉辦，比賽分2個階段，第一階段為10輪的積分編排賽，每輪10副牌，以累計VP排列各隊成績，前16名進入第二階段淘汰賽，17名及以後的隊伍進入附加積分編排賽。經過激烈比拼，最終進入半決賽的四支隊伍分別是江蘇棋院隊、深圳華北工控隊、九愛手機隊和武夷山瀚辰藍隊。半決賽共打2節，江蘇棋院隊和武夷山瀚辰藍隊躋身決賽，3節決賽結束，由四位女將和兩位男選手組成的江蘇棋院隊以93：77戰勝對手成功奪冠，冠軍隊陣容為：胡雯、甘玲、王菊瑜、周美玲、李梁、高曙亮。獲得亞軍隊武夷山瀚辰藍隊則是武夷山本土隊伍，隊員包括吳連友、高建平、鄭瀛、吳應龍、余健和高山。獲得季軍的是由周強、過曉風、文靜、樓興成、鍾輝紅、藍帥組成的深圳華北工控隊。

賽后，福建省人大常委會原主任庄先、中國橋牌協會副主席徐雙未、武夷山市委常委宣傳部長樓棟等為獲獎隊伍頒獎。