3X3南京站：趙強險勝Hotdog 擒猛將蟬聯單挑王北京新浪網 (2017-03-26 16:48)
日期:3月26日，3X3籃球黃金聯賽南京站決賽日，在匹克誰是單挑王的比賽中，趙強先後在預賽和決賽中擊敗Hotdog和陳小龍，成功蟬聯了單挑王的稱號。
預賽第一戰，由CUBA最強控衛之稱的陳小龍對陣前CL街球戰隊成員閆帥。陳小龍以2-1的比分戰勝了對手，晉級決賽。
預賽第二戰，由上海街球名將Hotdog對陣上一站的擂主趙強。在常規時間兩人戰成了1-1平，通過加賽趙強險勝Hotdog晉級決賽。
在決賽中，趙強面對陳小龍的挑戰，兩人在常規時間再戰成4-4平，通過加賽7-6戰勝了對手，守住了單挑王稱號！
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