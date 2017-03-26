福利彩票3D開獎結果第2017077期：0 2 0，小小小，偶偶偶組合，和值2，跨度2，本期銷量43,399,836元，直選中9,052注，組選中8,032注，2017078期福彩3D分析：

膽碼分析：近10期號碼1出現4次，歷史記錄與號碼2、4關聯出號頻繁，本期膽124；

和尾分析：近5期和尾分別為2-8-2-1-2，看好奇數和尾回補，本期推薦和尾056；

跨度分析：近5期跨度分別為7-2-1-7-2，振幅看好偏小，本期推薦跨度345；

定位分析：百位看好偶數薦056；十位看好大數薦378；個位看好偶數薦124；

下期推薦：

膽碼：124-12-1（本期關注三膽出0-1枚）

和尾：379

跨度：345

定位分析：056/378/124

直組選分析：502 511 412 612 531 414 661 522 472 652