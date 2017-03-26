077期獎號開020小小小，偶偶偶合，組3組合，和值2，跨度2

近十期奇偶比14：16，奇數出號走強。上期偶偶偶組合開出，接下來偶數常態出號，參考奇偶比1：2的模式防2：1組合開出。

近十期大小比17：13，大碼出號走強，上期小小小合出號，接下來小數佔優，參考2大1合防1大2合開出。

跨度走勢：近十期跨度2-9-7-2-6-6-2-1-7-2，上期偶數跨開出，接下來留意奇數跨開出，看好跨度7

和值走勢：近十期和值7-14-10-14-6-18-12-18-22-11，一區和值開2期，二區和值開7期，三區開出1期，下期留意二區和值防一區和值，重點關注和值14 12。

上期出冷和值，這期看好熱和值，近9期出偶偶偶偶偶偶偶奇偶，這期看好偶數。

百位上期出熱號，這期看好熱號，近4期出奇奇偶偶，這期看好奇數。

十位上期出熱號，這期看好熱號，近5期出偶奇奇奇偶，這期看好奇數。

個位上期出熱號，這期看好熱號，近5期出偶偶偶偶偶，這期看好偶數

推薦號碼

三膽158二膽18獨膽1 和值14 12獨和14 跨度7 6獨跨7

6碼組六123578 5碼組六12358 4碼組六1258 直組選273 518

殺和35殺跨度34 殺百位04殺十位69殺個位06

絕殺2碼06 絕殺1碼6 （本期防錯）

以上純屬個人觀點，僅供參考。購彩有風險，投注需謹慎！

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