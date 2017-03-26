周日305 美國職業籃球聯盟 薩克拉門托國王 VS 洛杉磯快船(-13.5) 03-27 03:30

推薦：讓分主勝

日期:3月27日，nba常規賽繼續進行，其中背靠背出戰的快船將坐鎮主場迎戰國王。賽季前2次交鋒，雙方在各自主場獲勝。

快船今天戰勝爵士，近5場4勝1負。值得一提的是，球隊近5場場均僅失96.6分，防守效率不俗。另外作為板凳陣容最重要的得分利器，克勞福德若是能一直保持好狀態，對球隊而言無疑是個利好消息。目前快船僅落後爵士0.5個勝場，爭四前景一片光明。

國王上場負於勇士，遭遇4連敗。連敗期間，場均失分高達114.5分，防守狀態全無。而在進攻端，球隊在送走考辛斯后也是群龍無首。不過對於主教練喬格爾和俱樂部高層而言，本賽季也沒啥成績要求了，接下來的任務就是鍛煉考利-斯坦和拉比西埃等新秀。

本場競彩開出快船讓13.5分。亞盤即時盤口均為主讓13.5分。雖然是背靠背，但鑒於快船的求勝慾望和實力都要更強，本場深盤支持下，不妨繼續追捧。

（姚麥）