洞庭湖水福彩3D第17078期預測：和值看好17 18北京新浪網 (2017-03-26 16:53)
福彩3D第17077期開獎號碼：020。
第17078期膽碼奇偶走勢分析：
百位：最近5期奇偶走勢如下：偶奇奇偶偶，預計本期看好3
十位：最近5期奇偶走勢如下：奇偶偶奇偶，預計本期看好5
個位：最近5期奇偶走勢如下：奇奇奇偶偶，預計本期看好9
奇偶比：0：3，本期預計1:2或者3:0.
大小分析：上期形態小小小，預計本期形態小大小或者小大大。
和值分析：上期和值2，和值在第1分區，預計本期關注17，18.
跨度分析：上期跨度2，上期小跨度開出，預計下期跨度看好5或者6.
形態分析：上期形態偶偶偶，預計下期偶偶奇防奇奇奇.
膽碼：539
5碼組六：34579（含組三）
6碼組六：345679（含組三）
精選：539 559 594 494 773
看好0路下球，看好9.
計劃膽碼：
078——080期：9
以上純屬個人觀點，僅供參考。購彩有風險，投注需謹慎！
（500彩票網）
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