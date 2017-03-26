福彩3D第17077期開獎號碼：020。

第17078期膽碼奇偶走勢分析：

百位：最近5期奇偶走勢如下：偶奇奇偶偶，預計本期看好3

十位：最近5期奇偶走勢如下：奇偶偶奇偶，預計本期看好5

個位：最近5期奇偶走勢如下：奇奇奇偶偶，預計本期看好9

奇偶比：0：3，本期預計1:2或者3:0.

大小分析：上期形態小小小，預計本期形態小大小或者小大大。

和值分析：上期和值2，和值在第1分區，預計本期關注17，18.

跨度分析：上期跨度2，上期小跨度開出，預計下期跨度看好5或者6.

形態分析：上期形態偶偶偶，預計下期偶偶奇防奇奇奇.

膽碼：539

5碼組六：34579（含組三）

6碼組六：345679（含組三）

精選：539 559 594 494 773

看好0路下球，看好9.

計劃膽碼：

078——080期：9

以上純屬個人觀點，僅供參考。購彩有風險，投注需謹慎！

（500彩票網）