港特首選舉票上 有人寫屌字中央社 (2017-03-26 16:30)
香港特首選舉26日進行，未知是否有選委為表達某些不滿，在選票上寫上「屌」字，引起全場選委和記者嘩然。中央社記者張謙香港攝 106年3月26日
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