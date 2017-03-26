毫無懸念 林鄭月娥獲選香港特首中廣新聞網 (2017-03-26 16:10)
第五屆香港特首選舉結果揭曉，前政務司司長林鄭月娥以七百七十七票，遙遙領先其他兩人而當選。林鄭月娥也是香港開埠一百七十多年以來，第一位擔任香港政府領袖的女性（葉柏毅報導）
這一屆香港特首選舉，雖然在民意支持度上，前財政司司長曾俊華遙遙領先，不過眾所週知，香港特首不是由人民普選，因此民意支持度再高，也不如中央關愛的眼神來得更重要。選前就不斷有消息傳出，北京方面最中意的，還是前政務司司長林鄭月娥，開票之後，果不其然，在有效票數1163票當中，林鄭月娥以777票，超過601票的門檻，當選新任特首；而曾俊華只拿到了365票。不過由於先前北京屬意林鄭的消息，早就在街頭巷尾傳得沸沸揚揚，因此這次林鄭當選，香港人也並不會感到太意外。
而這次香港特首選舉，也創下了幾項紀錄，除了林鄭月娥成為香港開埠以來，第一位擔任港府領袖的女性之外，她的得票率與得票數，也都超過了現任特首梁振英。另外，曾俊華雖然以365票落敗，但他是香港特首選舉以來，得票數最高的敗選人，而且他吸納了不少民主派選委的選票，這一點也值得繼續關注。
（圖：當選第五任香港特首的林鄭月娥，取自網路）
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