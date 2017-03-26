陸版恐龍法官 辱母殺人重判群情激憤中央社 (2017-03-26 15:38)
（中央社台北26日電）一場司法判決，激起中國大陸輿論的群情激憤。22歲的山東青年于歡，因無法忍受惡漢對母親採取暴力及極為羞辱的手段討債，以水果刀反制造成1死3傷，一審遭重判無期徒刑，引發同情。
輿論幾乎一邊倒的站在于歡這邊，認為應當出於人倫考量，給于歡「正當防衛」的判決，民意與司法之間有巨大鴻溝。
綜合澎湃新聞等大陸媒體報導，這起「辱母殺人案」發生在去年4月14日的山東聊城，22歲的于歡和母親蘇銀霞被11名討債人員限制人身自由。
期間除了各種辱罵、抽耳光、用鞋子捂嘴外，甚至討債人杜志浩還當著于歡的面脫下褲子，用生殖器在蘇銀霞的臉上磨蹭。
約一小時的凌辱過程裡，雖然有路人報警，但員警來了以後僅表示「要帳可以，但是不能動手」，隨即離去。
情緒激動的于歡在警察離去後拿起水果刀捅刺，杜志浩最終因失血過多死亡，其餘還有3人受傷。
今年2月17日，山東省聊城市中級人民法院一審以故意傷害罪判處於歡無期徒刑。
討債兇狠、員警失職、法官判決又距離人性太遠，於是眾多網友抨擊。根據雲南網，由媒體轉載的相關報導，留言數已超過200萬則。
在中國大陸官方不斷打造「強國」形象、吹噓「中國夢」之際，網路上有文章以「盛世陰影下的刺死辱母案」為標題報導這起事件，凸顯廣大大陸社會上的不公義及法治落後的情況。
大陸最高人民檢察院26日發布消息表示，已派員赴山東閱卷並聽取山東省檢察機關彙報，正在對案件事實、證據進行全面審查。1060326
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