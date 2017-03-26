（中央社記者吳家豪台北26日電）網路可以是很好的工具來幫助孩子社交、學習、娛樂和運用，但家長必須確保孩子可以充分利用網路，又保持在網上的安全。資安廠趨勢科技提出家長與孩子溝通網路安全的5個重點。



現代家庭現在有著比以往任何時候都還要多的電子設備。根據趨勢科技最近所進行的研究發現，近30%的家庭擁有3個或以上的智慧型手機，約3分之1擁有2個或以上的平板電腦，接近一半的家庭擁有2台或以上的電腦。



家長必須對孩子的網路安全負責，就如同在現實世界中一樣，這些網路威脅不會很快就消失。事實上，趨勢科技發現有65%的家庭電腦感染了病毒或惡意軟體；36%發生過檔案遺失或損毀，有13%遭遇密碼被竊。



更重要的是，孩子有特定的網路威脅必須注意。34%的受訪者表示自己的孩子在網路上看過不當內容；8%的人說自己的孩子因為遇上網路惡霸而受苦。趨勢科技建議，家長與孩子溝通網路安全時，應該注意5個重點。



第一，網路犯罪份子擅長用Email和社群網站裝熟：向孩子們解釋不請自來的電子郵件內連結和附件檔的危險性，還有社群媒體上訊息和貼文內的連結也是，即便它們看似來自「好友」。網路犯罪分子一直以來都很擅長偽裝，所以使用者在網路上得隨時保持謹慎，就算是搜尋結果的連結也經常會被駭客所利用。



第二，告訴孩子們你為什麼要過濾他瀏覽的網頁內容和下載的應用程式：使用網頁過濾程式來防止家用電腦及孩子的設備去瀏覽成人內容，並且設置密碼來控制應用程式下載。但最重要的是，告訴孩子們你為什麼要這麼做。



第三，廣告和優惠太好康，小心有詐：這是另一個值得注意的地方。詐騙和資料竊取惡意軟體通常隱藏在吸引人的網路優惠訊息背後。告訴你的孩子，如果一件事情好的太不真實，就通常會有問題。



第四，做好隱私權設定，避免網路過度分享：對行動裝置、瀏覽器、網站和應用程式都要檢查和設定隱私權控制，確保不會在網路上過度分享。用家庭的方式來教導孩子關於隱私的價值。



第五，跟孩子溝通：不會在對方面前當面說出的話，就不要在網路發布。要讓孩子了解的重點是網路上並沒有真正的隱私，鼓勵他們對於自己發布和分享的內容要三思，不要在網路世界裡說出任何不會在當面說的話。1060326