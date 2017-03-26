大甲媽祖鑾轎深夜在彰化市區遶境，約十一點五十分，進入搶轎一級戰區的彰化市民生地下道，警方派出兩百名警力圍成人牆，嚴防搶轎，大甲媽順利通過地下道，不過，出了地下道，到清晨四點，大甲媽駐駕南瑤宮之前，總計有兩起衝突以及一起搶壓轎金被追打，其中，在永安街爆發的衝突較大，警方抵達，才平息紛爭。



（張文祿報導）



大甲媽祖出巡，進入彰化，過去頻傳搶轎風波，每年都動用大量警力維護，今年，大甲媽在彰化市區遶境，雖然下著雨，不過，信眾熱情不減，尤其搶轎一級戰區的彰化市民生地下道，民眾已經擠滿地下道上方，等待媽祖到來，大甲媽今年去年提早一個多小時，抵達民生路地下道，深夜十一點五十分，就來到地下道，警方派出兩百名警力，以人牆保護，嚴防搶轎，媽祖鑾轎順利通過地下道，沒有發生搶轎。



不過，出了地下道，往三民路方向不到五十公尺，馬上有兩派人馬發生衝突，警力馬上介入，隔開雙方，衝突沒有進一步擴大。



之後，在永安街，也爆發較大規模衝突，警力到達之後，才將衝突平息，民眾將影片上傳臉書爆料公社。



此外，還有一名民眾，為了搶壓轎金被追打。（圖：大甲鎮瀾宮直播影片）



