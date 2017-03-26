重操舊業 18歲詐騙車手遭逮中央社 (2017-03-26 14:10)
警方26日指出，一名年僅18歲、家住基隆的許姓少年（圖），為養育兒子重操車手舊業，而他在取款面對監視器拍攝時，不僅不避諱，還大方擺出各種帥姿勢。（警方提供）中央社記者游凱翔傳真 106年3月26日
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上一則：台南運河女無名浮屍 警方盼指認
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