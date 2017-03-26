高雄套房老翁命案 疑深夜噪音引殺機中央社 (2017-03-26 14:10)
高雄市出租套房80歲陳姓老翁命案，警方26日循線緝捕犯嫌王姓男子（中），他供稱因不滿陳男於深夜播放佛經、敲打牆壁等引發殺機。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真 106年3月26日
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