（中央社記者張建中新竹26日電）伺服器更新有省錢好方法，專家建議，購買預先安裝最基本元件的伺服器，再自行組裝伺服器記憶體及固態硬碟(SSD)，將可省下35%的記憶體及儲存裝置花費。



記憶體業者指出，一般伺服器物料清單(BOM)成本上，記憶體和儲存裝置占了一半以上，其次是處理器、機殼及電源等。



業者透露，在預先配置好的伺服器裡，動態隨機存取記憶體(DRAM)和SSD的價格都被標高很多，伺服器總價自然提高更多。



專家認為，伺服器製造商也是外購記憶體和儲存裝置等元件，使用者若自行向記憶體和儲存裝置製造商直接購買元件，就能用較便宜的價格，同樣取得經過驗證的可靠產品。



專家說，只要購買預先安裝最基本元件的伺服器，再自行組裝伺服器記憶體和SSD，不僅可享有伺服器保固，還可省下荷包。



經比對基本型號與製造商網站上完整配置的型號，專家估計，自己動手組裝記憶體與SSD，將可省下35%的記憶體和儲存裝置花費。1060326