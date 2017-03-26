阿里山櫻花盛開，大批遊客上山賞花，不肖宵小利用警力調度維持交通之際，大砍珍貴林木，不過仍難逃法網；警方查獲陳姓山老鼠載運3塊重約181公斤的台灣扁柏，黑市價格約23萬新台幣。



嘉義縣竹崎阿里山派出所與保七總隊、嘉義林區管理處等單位，是在25日下午發現37歲的陳姓嫌犯趁著賞花人潮多，載運扁柏木欲通過管制站，由於陳嫌是在地人，車上貼有通行證能輕易出入阿里山遊樂區大門口，特地挑選阿里山櫻王盛開時，利用遊客湧入，警力繁忙之際，想要魚目混珠。



嫌犯詭計早已被警方發現異狀，警力埋伏在第二管制站守株待兔，當嫌犯駕著廂型車抵達管制站時，一舉將他擒獲。(中廣記者劉怡伶)



