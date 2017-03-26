重操舊業 18歲詐騙車手遭逮中央社 (2017-03-26 12:44)
（中央社記者游凱翔台北26日電）台北市警察局信義分局今天指出，一名年僅18歲、家住基隆的許姓少年，為養育兒子重操車手舊業，而他在取款面對監視器拍攝時，不僅不避諱，還大方擺出各種帥姿勢，令警方搖頭。
警方表示，清查轄內ATM提領熱點時，發現居住基隆的18歲許姓少年，今年1、2月持續在大台北地區銀行、超商密集提領數百次贓款，因此組成專案小組掌握行蹤，已在近日將他逮捕到案，訊後移送台北地檢署偵辦。
辦案員警深入追查後發現，許姓少年原本任職超商大夜班，因妻子生產完必須養育孩子，在朋友介紹下重操舊業，估計每月不法薪資約新台幣5萬元，每日提領詐騙金額最多約20萬元、已成功領取高達數百萬元。
而許姓少年前往提領款項時，絲毫不避諱監視器拍攝，還常常對鏡頭擺出各種帥姿勢，令警方搖頭。
警方呼籲，詐騙集團在招募新車手時，都會灌輸錯誤的觀念，例如「上班輕鬆、錢好賺」等觀念。但事實上，車手遭法院判決有罪確定後，必須承擔鉅額民事賠償責任，民眾切勿以身試法，貪圖小利而後悔莫及。1060326
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