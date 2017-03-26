日本2300把愛心雨傘丟失9成 台媒:大陸遊客拿的北京新浪網 (2017-03-26 12:29)
[環球網報導 記者 余鵬飛]2015年3月26日，日本北海道函館市在新幹線站口等地推出免費雨傘租借服務，然而不到一年，提供的2300把雨傘中有2100把未歸還。
據日本《北海道新聞》3月23日報導，北海道函館市22日正式宣布，免費雨傘租借服務確定將於本年度廢除。
雨傘免費租借服務於去年3月26日開始，直至去年12月底，提供的2300把雨傘中有2100把未歸還。
政府工作人員稱，在去年5月的連休結束后，由於丟失了100把左右的雨傘，所以追加購入500把，後來8月再次購入500把。
為了降低支出，8月追加的500把雨傘是單價100日元（約合人民幣6元）的商品，但之前所購買的雨傘都為300日元（約合人民幣18元）一把。
北海道函館市觀光部表示，由於不能再繼續浪費市民的稅錢，所以停止雨傘免費租借服務。
對於丟雨傘事件，台灣「自由時報」26日報導稱，日本人一向以良好的公德心著稱，「日本網友」都認為這些雨傘很可能被中國遊客拿走。
然而，多數日本網友認為丟失雨傘與使用者的個人素質有關，其次是建言獻策如何更好的制度化實現免費雨傘的良性循環。在日本雅虎網站該事件的網友評論前十中，沒有一條指名道姓說中國人與此事有關。
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