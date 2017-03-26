擲筊佛經聲引殺機 高市八旬翁被鄰居鎚死中廣新聞網 (2017-03-26 12:10)
高雄市苓雅區一名獨居的80歲陳姓老翁，昨天(25日)被發現陳屍在房間，警方查出，陳姓死者經常跟隔壁鄰居的同居男友發生爭執，鎖定鄰居的王姓男友涉有重嫌，今天(26日)凌晨將王姓男子逮捕，嫌犯坦承不滿死者平常擲筊、播放佛經、唱卡拉OK吵得他無法睡覺，憤而用榔頭把老翁打死。
（溫蘭魁報導）
80歲老翁昨天(25日)上午被發現陳屍在房間，警方接獲房東報案後展開查訪，並調閱監視畫面，很快查出隔壁鄰居的同居男友、52歲的王姓男子涉嫌重大，進一步查出他在小港區一間海產店出沒，今天(26日)凌晨將他逮捕，高雄市苓雅分局偵查隊長楊廷祥表示，老翁搬進這間出租套房大約三個月，三個月來，死者經常製造噪音，兇嫌為此常跟老翁發生爭吵，23號晚上十點半左右，兩人再度因為噪音起爭執，兇嫌氣憤的敲破老翁的房門，隨後又帶著榔頭前往理論，不料，演變成兇殺案「主因就是因為老翁隔壁女的鄰居的男朋友，長期受他的噪音干擾，影響他睡眠，造成他的殺機，經過我們了解，他(老翁)的噪音有好幾種，有擲筊、還有佛經，另外還有，早上他會唱卡拉OK，另外他的洗衣機也很吵，還有釘牆壁的聲音。」
警方說，兇嫌被老翁製造的噪音吵得無法睡覺，多次跟房東反映，警方查出，嫌犯有殺人未遂、毒品和公共危險等前科，目前因為傷害案件通緝中，全案依殺人罪嫌移送高雄地檢署偵辦。（照片：溫蘭魁攝）
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