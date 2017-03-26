大甲媽祖竟沒搶轎 兩派黑衣人短暫衝突中廣新聞網 (2017-03-26 12:10)
大甲媽祖遶境，深夜經過民生地下道，順利通過，沒有發生搶轎，不過，不久之後，在三民路上，還是爆發兩方人馬衝突，網友紛紛在臉書爆料公社留言，網友表示，「還開心的想說終於今年民生地下道平安通過沒打 結果還是打了」，「媽祖的臉就是被這些黑道弄黑的」，「以後直接繞過彰化算了」。
（張文祿報導）
大甲媽祖遶境，在彰化每年上演搶轎衝突，今年媽祖順利通過民生地下道，沒有發生搶轎，關注遶境活動的網友原本很開心，不過，沒想到，出了民生地下道之後不久，還是爆發衝突。在臉書爆料公社，有很多網友發表看法，有人感嘆為何就不能像拱天宮媽祖出巡，此時拱天宮媽祖拍著鎮瀾宮媽祖的肩！
也有一名媽媽說，這就是她不敢帶小孩參與遶境的原因。也有網友說，災難與庇佑一線之隔。 不意外！，還有網友說，不能回歸單純宗教信仰嗎？當信眾眼睛都瞎了嗎？以及「以後直接繞過彰化算了！」
網友說，「心存正念媽祖娘娘都會保佑的，反觀搞些五四三的，只是讓社會觀感更不好而已！神明絕對不會說要那樣的，別啥都賴給神明。」
網友感嘆：「 媽祖出個門願意看到你們吵架嗎？」（圖：爆料公社）
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