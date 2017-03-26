櫻花開趁隙盜木 嘉義警逮獲山老鼠中央社 (2017-03-26 12:12)
（中央社記者葉子綱嘉義縣26日電）山老鼠趁櫻花開遊客多，算計警方無暇其他，潛入阿里山遊樂區盜木，嘉義警方會同林管處，查獲陳嫌及3塊重約181公斤、黑市價格新台幣20多萬元的台灣扁柏，全案今天依法移送。
嘉義縣警察局竹崎分局指出，阿里山派出所會同保七總隊第七大隊嘉義分隊、農委會林務局嘉義林區管理處，25日下午3時左右，查獲37歲陳姓嫌疑人駕車載運盜木企圖通過管制站。
警方指出，陳嫌利用住在阿里山遊樂區內貼有通行證之便，挑選櫻花盛開，算計遊客多警力忙，企圖蒙混過關，但警方事前早已掌握線報，布網守株待兔，當場攔下陳嫌及台灣扁柏盜木。
警方表示，森林之美大家共享，陳嫌以為瞞天過海，企圖牟利，但是難逃法網，警方查緝不法無假期，全案以違反森林法及竊盜罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦。1060326
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